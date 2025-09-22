Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Governo brasileiro critica sanção a esposa de Moraes por parte do governo dos EUA

Estadão Conteúdo

O governo brasileiro criticou as autoridades dos Estados Unidos e disse que recebeu "com profunda indignação" o anúncio de sanções contra a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo afirmou que a sanção por meio da Lei Global Magnitsky simboliza uma "nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros". Também alegou que os norte-americanos tentaram justificar a punição "com inverdades".

"O governo brasileiro recebe, com profunda indignação, o anúncio, pelo governo norte-americano, da imposição da Lei Magnitsky à esposa do Ministro Alexandre de Moraes e a instituto ligado a ele. Em nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros, o governo norte-americano tentou justificar com inverdades a adoção da medida, no comunicado divulgado na manhã de hoje", afirmou.

O Itamaraty disse ainda que o uso da Lei Magnitsky por parte dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, "não apenas é uma ofensa aos 201 anos de amizade entre os dois países", mas também uma representação da "politização" e do "desvirtuamento na aplicação da lei".

"Esse novo ataque à soberania brasileira não logrará seu objetivo de beneficiar aqueles que lideraram a tentativa frustrada de golpe de Estado, alguns dos quais já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. O Brasil não se curvará a mais essa agressão", finalizou o governo brasileiro.

A administração de Trump anunciou, nesta segunda-feira, que Viviane e o Instituto Lex, ligado à família de Moraes, também seriam sancionados por meio da Lei Magnitsky. Outras autoridades, entre elas o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, também tiveram os vistos cancelados.

.
