Governo adia obrigatoriedade de vistos para turistas dos EUA, Canadá e Austrália para abril

Em portaria publicada, na noite desta quinta-feira (4), o governo federal adia para 10 de abril a exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Austrália e Canadá. A informação foi adiantada pela CBN. Esse foi o segundo adiamento para a cobrança da autorização de ingresso no país.

Até então, a informação era de que os e-Visas seriam cobrados já a partir de 10 de janeiro, mas, a medida foi negociada após pressão de empresários e agentes do setor do turismo, que argumentam que o visto burocratiza e limita a intenção da viagem do público estrangeiro ao Brasil.

Entidades do setor não querem que o documento seja pedido aos turistas, e entendem que o adiamento por 90 dias já dá um fôlego aos turistas que já compraram passagens para os próximos meses.

O Itamaraty diz que a obrigatoriedade de vistos para turistas dos EUA, Austrália e Canadá é uma forma de garantir a igualdade de tratamento, já que há exigência de visto para os brasileiros que viajam a esses países.

O pedido de vista para quem tem passaporte americano, canadense e australiano precisará ser feito pelo endereço eletrônico da VSF Global, empresa contratada pelo Ministério das Relações Exteriores. O custo será de US$ 80,90.

O visto eletrônico vai ter o mesmo prazo de validade dos vistos convencionais e permite múltiplas entradas no Brasil por até 90 dias. O prazo de emissão vai ser de cinco dias úteis.

No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governo determinou a não obrigatoriedade de vistos de passageiros desses países, além do Japão.

Mas, dados da Embratur mostram que não houve incremento significativo de turistas norte-americanos, canadenses, australianos e japoneses nos últimos cinco anos.

Em 2018 ingressaram 538 mil cidadãos provenientes dos Estados Unidos, já em 2023, entraram 530 mil viajantes americanos.

O decreto do então presidente Bolsonaro, de março de 2019, também previa que viajantes do Japão fossem dispensados da obrigatoriedade de apresentação de visto.

Em setembro do ano passado, já no governo Lula, Brasil e Japão oficializaram a isenção de vistos em viagens de até 90 dias entre os dois países. A medida vale até 29 de setembro de 2026.