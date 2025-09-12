Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Governadores cotados para 2026 criticam condenação de Bolsonaro pelo STF

Estadão Conteúdo

Governadores cotados para disputar a Presidência da República em 2026 reagiram à decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por 4 a 1, nesta quinta-feira, 11, por cinco crimes, entre eles o de golpe de Estado. De olho no espólio eleitoral do capitão reformado, os presidenciáveis têm intensificado acenos à sua base, defendendo pautas como a "anistia ampla, geral e irrestrita" aos réus dos atos de 8 de Janeiro e ao chamado "núcleo duro".

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou em suas redes sociais que a condenação do ex-presidente fere o "princípio da presunção da inocência", por ter sido proferida "sem provas". Segundo ele, o resultado do julgamento "já era conhecido" e Bolsonaro estaria sendo vítima de "penas desproporcionais".

Tarcísio voltou a se alinhar ao bolsonarismo radical e atacou o Supremo. "A história se encarregará de desmontar as narrativas e a justiça ainda prevalecerá. Força, presidente. Seguiremos ao seu lado", escreveu na noite desta quinta. Recentemente, o governador havia chamado o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, de "tirano" durante manifestação na Avenida Paulista.

Outro nome cotado para as eleições 2026, o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), defendeu a "pacificação" política e criticou o que classificou como perseguição a Bolsonaro. "O Brasil precisa ser pacificado, e isso passa também pelo fortalecimento das nossas instituições, que devem atuar com equilíbrio e pautadas pelo Estado Democrático de Direito. O povo brasileiro não pode ficar refém de dogmas. Aliás, a população não está feliz com a perseguição a um ex-presidente", afirmou. Ele acrescentou que "o Brasil precisa virar a página do ódio, do atraso, da briga e escrever um novo tempo" e declarou solidariedade a Bolsonaro e a sua família.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também atacou a decisão do STF. "Justiça ou Inquisição? A condenação de Bolsonaro pela Primeira Turma do STF acirra a divisão do País, e não é disso que precisamos", afirmou em publicação nas redes sociais.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmou que a decisão da Primeira Turma do STF confirmou um resultado que já estava, segundo ele, "antecipado". "Mais uma vez, lamento profundamente a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Digo 'mais uma vez' porque essa condenação já havia sido, de certa forma, antecipada: primeiro, quando lhe foi negado o direito de se defender publicamente; depois, quando até o seu direito de ir e vir foi restringido", afirmou em nota.

Caiado defendeu que o julgamento ocorresse no plenário da Corte, tal qual o ministro Luiz Fux manifestou em seu voto, "onde a totalidade poderia se manifestar e as diferentes interpretações sobre o caso seriam devidamente debatidas". Ele voltou a reiterar a defesa da anistia a todos os condenados pelos atos de 8 de Janeiro, prometendo que, se eleito presidente, assinará a medida no primeiro dia de mandato. "Somente dessa forma poderemos alcançar a paz necessária para construir um governo de conciliação, com foco no futuro, dedicado a enfrentar os problemas reais dos brasileiros e a promover o verdadeiro progresso para nossa gente", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/STF/JULGAMENTO/GOVERNADORES/CRÍTICAS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

STF deve abrir prazo para recursos de Bolsonaro e dos outros sete réus em outubro

12.09.25 13h13

Governadores cotados para 2026 criticam condenação de Bolsonaro pelo STF

12.09.25 12h48

Imprensa internacional repercute condenação de Bolsonaro

12.09.25 10h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

julgamento no stf

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'vou atrás de cada um de vocês'

Deputado federal admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso

09.09.25 9h53

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

POLÍTICA

Silas Malafaia critica uso da bandeira dos EUA em ato pró-Bolsonaro: '100% contra'

Pastor diz que ficou indignado com símbolo estrangeiro no 7 de setembro

08.09.25 21h53

JULGAMENTO

Julgamento de Bolsonaro ao vivo no STF: veja como está a votação e o que esperar do quarto dia

Trama golpista chega ao 4º dia de análise nesta quarta (10/9), com placar de 2 a 0 pela condenação; Fux, Zanin e Cármen Lúcia ainda votarão

10.09.25 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda