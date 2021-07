Governador Helder Barbalho muda comando de órgãos do Estado. Saiba quais são

O Governador Helder Barbalho mudou o comando de dois órgãos do Estado, esta semana. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira (08) e sexta-feira (09).

Conforme decreto publicado na quinta, a jornalista Cintya Silene de Lima Simões foi dispensada da Presidência do Instituto de Metrologia do Estado do Pará (ImetroPará). Indicada pelo PSD, Cíntya Simões estava na gestão do órgão desde o início do atual governo.

No lugar dela, Helder nomeou para responder pela presidência do Instituto, até ulterior deliberação, a advogada Rafaella Barata Chaves.

Outra mudança foi realizada na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap). Sai Alfredo de Souza Verdelho Neto, coronel reformado da Polícia Militar que estava à frente do órgão desde fevereiro deste ano. De acordo com o decreto publicado nesta sexta-feira e assinado pelo governador Helder, a exoneração ocorreu a pedido do próprio Alfredo, que é marido da prefeitura do município de Ponta de Pedras, no Marajó, Consuelo Castro, também do PSD.

O ex-deputado federal e pecuarista Giovanni Queiroz, do PDT, que está desde maio na Secretária Extraordinária de Estado de Produção, vai responder interinamente pela Sedap.