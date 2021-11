Governador Helder Barbalho fala sobre agenda do Pará na COP26 neste sábado

No início da manhã deste sábado (6), o governador do Pará, Helder Barbalho, publicou um vídeo em sua conta oficial no Instagram, falando sobre a agenda do Estado na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), que está sendo realizada em Glasgow, na Escócia, desde o último domingo (31). O chefe do Executivo paraense chegou à Escócia nesta sexta-feira (5).

"Estamos iniciando o nosso segundo dia na COP26, onde estaremos participando de reuniões e palestras, em que apresentaremos o que o governo do Pará e a sociedade civil estão construindo em favor da Amazônia, da conservação ambiental e também da compatibilização dessa grande união das pessoas com a floresta, na construção de um grande modelo de desenvolvimento sustentável com a economia verde", afirma Helder no vídeo.

Além disso, o governador adianta que também haverá a assinatura de um protocolo de todos os Estados da Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Ele, na condição de presidente delegado para a COP26 do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, assinará o documento em representação a todos os outros governadores da região, com uma coalização dos principais players mundiais - empresas que querem investir e apoiar a inovação, ciência, tecnologia e desenvolvimento da bioeconomia da Amazônia, segundo Barbalho. "[Estamos] representando o Pará com muito orgulho e representando o Brasil", declara.