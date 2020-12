Governador de Rondônia testa positivo para o coronavírus

Durante uma transmissão ao vivo no Facebook, nesta terça-feira (8), o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, informou que testou positivo para o novo coronavírus. "Eu recebi a notícia que estou contaminado pela covid-19. Mas estou passando bem, tomando os remedinhos desde o início, me cuidando, em isolamento”, explicou. Rocha afirmou que continuará trabalhando de casa e participando de reuniões a distância sempre que possível. Na transmissão, o governador aproveitou para pedir orações aos seus seguidores: “Peço que aquelas pessoas que creem no Senhor, que também orem pela minha vida”.