Gilmar Mendes pede vista em julgamento sobre afastamento de diretor-geral da PF
A análise do referendo havia começado em sessão virtual da 2ª Turma
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista para suspender o julgamento da decisão do ministro André Mendonça que determinou o afastamento do diretor da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.
A análise do referendo havia começado em sessão virtual da 2ª Turma nesta terça-feira, 8, às 10 horas.
O prazo para devolver o caso para análise dos colegas é de 90 dias.
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