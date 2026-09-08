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Política

Gilmar Mendes pede vista em julgamento sobre afastamento de diretor-geral da PF

A análise do referendo havia começado em sessão virtual da 2ª Turma

Estadão Conteúdo
fonte

Ministro Gilmar Mendes (Gustavo Moreno/STF)

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista para suspender o julgamento da decisão do ministro André Mendonça que determinou o afastamento do diretor da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

A análise do referendo havia começado em sessão virtual da 2ª Turma nesta terça-feira, 8, às 10 horas.

O prazo para devolver o caso para análise dos colegas é de 90 dias.

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Palavras-chave

STF/CRISE/MENDONÇA/PF/ANDREI PASSOS/AFASTAMENTO/GILMAR/VISTA/PEDIDO
Política
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