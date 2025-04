Gilmar diz que não houve 'violenta emoção' no julgamento do 8/1 e cita gravidade dos fatos

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu a fala do ministro Luiz Fux sobre o julgamento "sob forte emoção" dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de Janeiro e disse que é preciso analisar a "gravidade desses fatos". Ele falou em entrevista à Globo News há pouco.

"Eu não concordo com essa abordagem sobre um julgamento com violenta emoção. É preciso que a gente inicie pelo começo e veja a gravidade desses fatos. E saiba avaliar que pela primeira vez nós estávamos aplicando essa legislação de defesa do Estado Democrático", disse Gilmar.

A fala de Fux foi durante o julgamento sobre o recebimento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados pelo crime de golpe de estado. Na ocasião, Fux ainda defendeu que os juízes devem ter humildade para refletir sobre os julgamentos e sensibilidade. "Debaixo da toga bate o coração de um homem", afirmou.

Na entrevista, Gilmar garantiu que "todos nós temos sensibilidade" e disse estar longe de ser "uma pessoa que defende o punitivismo penal".

"Houve até discussão no plenário sobre a absorção de um tipo pelo outro ou não. E nós conscientemente e sem violenta emoção decidimos que havia o que a gente chama tecnicamente de um acúmulo ou uma acumulação material, de que não haveria a absorção. Então, eu não concordo com esse tipo de análise. E eu acho que o próprio ministro Fux já votou vários casos nessa perspectiva", disse Gilmar.