Genial/Quaest aponta que 48% aprovam governo Lula e 47% desaprovam

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15, mostra que 36% dos eleitores consideram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como positivo, 2 pontos porcentuais a mais que o levantamento divulgado em 10 de junho. É o mesmo patamar dos que avaliam a gestão petista como negativa, enquanto aqueles que consideram regular se mantiveram em 26%. Não sabem ou não responderam somam 2%.

Aprovação

A pesquisa também mediu a aprovação pessoal do trabalho de Lula como presidente, que subiu 1 ponto porcentual na comparação com o levantamento de junho. Segundo a pesquisa, 48% aprovam o petista, ante 47% que desaprovam. Os que disseram não saber ou que não responderam somam 5%.

Percepção sobre economia

Para 43% dos entrevistados, a economia do País piorou nos últimos 12 meses, enquanto 20% consideram que melhorou. Os eleitores que consideram que ficou do mesmo jeito são 33%. Não sabem ou não responderam somam 4%.