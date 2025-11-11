Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Futura/Apex: 52,8% dos brasileiros dizem que desaprovam Lula

Estadão Conteúdo

Pesquisa da Futura Inteligência/Apex Partners divulgada nesta terça-feira, 11, mostra que 52,8% dos brasileiros desaprovam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 40,9% aprovam o petista e 6,3% não sabem ou não responderam. A desaprovação teve queda em relação a outubro, quando marcou 53,8%.

Além disso, para 44,9%, Lula é ruim, 22,8% dizem que é regular, e 30,5% afirmam que é ótimo. A avaliação de que o presidente da República é ruim também atingiu 44,9% em outubro. Caiu o porcentual que considera Lula ótimo - em outubro, eram 32,9% - e subiu o porcentual que diz ser regular, antes em 19,8%.

Lula aparece como líder em quatro cenários de 1º turno em 2026. Numa disputa com Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Jr. (PSD), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Romeu Zema (Novo) o placar é de 34% contra 23,1%, 7,9%, 5,9% e 5,6% respectivamente.

Sem Ratinho e Zema, Lula tem 35,1%, Tarcísio tem 33,8%, e Caiado, 10,7%. Sem Tarcísio e Zema, Lula tem 36,1%, Ratinho tem 21,% e Caiado, 19,4%. Sem Tarcísio e Ratinho, Lula tem 37,2%, Caiado, 21,3%, e Zema, 18,1%.

O petista, porém, aparece como 2º colocado em dois cenários de 1º turno. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 42,9%, contra 36,6% de Lula e 9,1% de Caiado. Noutra hipótese, Michelle Bolsonaro tem 37,1%, Lula obtém 35,9%, e Caiado, 14,4%.

Lula aparece derrotado em cenários de 2º turno. Tarcísio vence Lula por 46,5% a 39,5%; Ratinho aparece ligeiramente acima de Lula em um empate técnico (41,5% a 39,9%); Caiado também acima (41,9% a 39%); Michelle supera Lula (46,5% a 40,4%); e Bolsonaro, também (46,6% a 40,2%). De acordo com a sondagem, Lula está ligeiramente acima de Zema, com 40,6% a 38,8%.

Lula obtém a maior rejeição: 49,8% dizem que não votariam nele em hipótese alguma. Bolsonaro tem a segunda maior rejeição, com 39,4%. Depois, aparecem Michelle (27,6%), Ratinho (14,6%), Zema (13,4%), Caiado (12,9%,) e Tarcísio (12,2%).

A pesquisa realizou 2.000 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, de 898 cidades, por entrevista telefônica assistida por computador. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/FUTURA/APEX/PESQUISA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Derrite altera relatório, retira mudanças na lei antiterrorismo e pontos polêmicos sobre PF

11.11.25 20h47

Lindbergh: Sobre PF, não aceitamos negociar um milímetro de texto para retirar competências

11.11.25 20h33

TCU identifica 'deficiências' em nove ações do governo federal

11.11.25 16h48

ENTENDA

Haddad explica que projeto de Derrite abre as portas para o crime organizado

O ministro demonstrou que a proposta coloca em risco mecanismos eficazes usados para combater o crime organizado.

11.11.25 16h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

hospedagem

Presidente Lula está hospedado em barco em Belém

Lula está na capital paraense desde sábado para participar de agendas relacionadas à COP 30

03.11.25 11h23

BRASIL

Corpo de Paulo Frateschi, ex-deputado do PT morto pelo filho a facadas, é velado na Alesp

Amigo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Frateschi tinha 75 anos

07.11.25 9h23

política

Lula diz que Trump deve comer maniçoba para 'nunca mais ter mau humor'

Presidente brincou sobre prato típico do Pará ao comentar convite a presidente dos EUA para a COP 30

04.11.25 21h27

treta

Eduardo Bolsonaro rebate críticas de governador bolsonarista e diz viver 'no exílio'

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, afirmou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está "falando merda lá nos Estados Unidos" e "longe da realidade"

10.11.25 18h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda