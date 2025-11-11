Futura/Apex: 52,8% dos brasileiros dizem que desaprovam Lula

Pesquisa da Futura Inteligência/Apex Partners divulgada nesta terça-feira, 11, mostra que 52,8% dos brasileiros desaprovam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 40,9% aprovam o petista e 6,3% não sabem ou não responderam. A desaprovação teve queda em relação a outubro, quando marcou 53,8%.

Além disso, para 44,9%, Lula é ruim, 22,8% dizem que é regular, e 30,5% afirmam que é ótimo. A avaliação de que o presidente da República é ruim também atingiu 44,9% em outubro. Caiu o porcentual que considera Lula ótimo - em outubro, eram 32,9% - e subiu o porcentual que diz ser regular, antes em 19,8%.

Lula aparece como líder em quatro cenários de 1º turno em 2026. Numa disputa com Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Jr. (PSD), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Romeu Zema (Novo) o placar é de 34% contra 23,1%, 7,9%, 5,9% e 5,6% respectivamente.

Sem Ratinho e Zema, Lula tem 35,1%, Tarcísio tem 33,8%, e Caiado, 10,7%. Sem Tarcísio e Zema, Lula tem 36,1%, Ratinho tem 21,% e Caiado, 19,4%. Sem Tarcísio e Ratinho, Lula tem 37,2%, Caiado, 21,3%, e Zema, 18,1%.

O petista, porém, aparece como 2º colocado em dois cenários de 1º turno. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 42,9%, contra 36,6% de Lula e 9,1% de Caiado. Noutra hipótese, Michelle Bolsonaro tem 37,1%, Lula obtém 35,9%, e Caiado, 14,4%.

Lula aparece derrotado em cenários de 2º turno. Tarcísio vence Lula por 46,5% a 39,5%; Ratinho aparece ligeiramente acima de Lula em um empate técnico (41,5% a 39,9%); Caiado também acima (41,9% a 39%); Michelle supera Lula (46,5% a 40,4%); e Bolsonaro, também (46,6% a 40,2%). De acordo com a sondagem, Lula está ligeiramente acima de Zema, com 40,6% a 38,8%.

Lula obtém a maior rejeição: 49,8% dizem que não votariam nele em hipótese alguma. Bolsonaro tem a segunda maior rejeição, com 39,4%. Depois, aparecem Michelle (27,6%), Ratinho (14,6%), Zema (13,4%), Caiado (12,9%,) e Tarcísio (12,2%).

A pesquisa realizou 2.000 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, de 898 cidades, por entrevista telefônica assistida por computador. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.