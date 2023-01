Fórum Econômico Mundial, em Davos, começa nesta segunda, com agendas de Haddad e Marina

Tem início, nesta segunda-feira (16), a programação do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que terá o tema "Cooperação em mundo fragmentado". O evento promove o encontro de líderes políticos, de empresas e da sociedade civil. Representando o Brasil, participarão o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que vão discutir com a comunidade internacional temas relacionados às pautas econômicas e às questões ambientais. As informações são da CNN.

Segundo o site, Marina Silva alinhou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) duas mensagens-chave para levar, ao lado do titular da Fazenda, Fernando Haddad, aos participantes do Fórum Econômico Mundial: economia e sustentabilidade vão andar juntas no governo, e a democracia brasileira está sólida, apesar dos atos criminosos ocorridos em 8 de janeiro que destruíram as sedes dos Três Poderes da República.

E na avaliação de interlocutores da ministra, a escalação de Haddad e Marina como representantes do governo brasileiro tem o simbolismo de mostrar o quanto a agenda ambiental está conectada com a econômica. Para a titular do Meio Ambiente, o Brasil ficou para trás em relação à prioridade dada à sustentabilidade em países desenvolvidos, em especial os europeus.

Agenda

Nesta terça-feira (17) e na quarta (18), Fernando Haddad participará de dois debates, sendo que o primeiro painel, intitulado "Brasil: um novo roteiro", acontece às 4h30 (horário de Brasília) e trata da desaceleração econômica global e dos desafios sobre as demandas domésticas. Já o segundo, às 11h15 do dia seguinte (horário de Brasília), terá Haddad falando sobre as diversas lideranças na América Latina, além das políticas econômicas e o papel global da região.

Enquanto isso, Marina Silva vai participar do primeiro debate público organizado nesta edição, chamado "Em harmonia com a natureza", que ocorre às 14h30 (horário de Brasília), logo após a cerimônia de abertura, e terá duração de uma hora. A ministra volta a participar do Fórum na quinta-feira (19), no painel "A Amazônia em uma encruzilhada", às 13h30 (horário de Brasília).