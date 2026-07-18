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Flávio Bolsonaro prega eleição de senadores favoráveis ao impeachment de Moraes do STF

Pré-candidato à Presidência criticou a decisão do ministro em proibir provisoriamente visitas ao ex-presidente, Jair Bolsonaro

Estadão Conteúdo

18 de julho de 2026 às 14:36

Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro. ( Foto: Bruno Peres / Agência Brasil )

O pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou hoje, 18, que as eleições para o Senado Federal devem resultar na escolha de nomes favoráveis ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). "Não vou abaixar a cabeça para tirano", declarou.

Ele voltou a criticar a decisão do magistrado em proibir provisoriamente visitas ao ex-presidente, Jair Bolsonaro. A decisão também torna inviável a visita do presidente argentino Javier Milei, que a defesa de Bolsonaro pediu para que ocorra no sábado, dia 25. A prisão domiciliar do ex-presidente brasileiro está mantida.

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Flávio participa hoje do lançamento da pré-candidatura de Maguinha Malta ao Senado Federal, no Espírito Santo. No evento, também estão sendo oficializadas as pré-candidaturas à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados.

Em seu discurso, o pré-candidato à Presidência da República voltou a focar na pauta de segurança pública. Disse, por exemplo, que os Policiais Federais "voltarão" a ter autonomia e serão "valorizados" a partir de 2027. Ele também repetiu promessa de criar 500 mil novas vagas em presídios se ganhar a eleição

Na pauta econômica, Flávio Bolsonaro falou em redução de impostos para empreendedores, segurança jurídica e também citou que haverá a redução de impostos sobre folha de pagamento de trabalhadores.

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