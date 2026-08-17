Flávio Bolsonaro apoiava Bacellar e TH Joias, ligados ao CV na Alerj, diz Renan Santos
Durante conferência, Renan Santos afirma que o senador apoiava Bacellar e TH Joias, que seriam do Comando Vermelho, segundo a PF
O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, disse nesta segunda-feira, 17, que Flávio Bolsonaro apoiava o ex-presidente licenciado da Alerj, Rodrigo Bacellar, e o ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, ambos alvos de investigações da Polícia Federal. A fala foi feita durante a 27ª Conferência Anual Santander, em São Paulo.
"O nosso querido Flávio Bolsonaro, que eu sei que alguns aqui vão votar nele, o Flávio Bolsonaro apoiava o Bacellar, o Bacellar e o TH Joias, que são do Comando Vermelho. Não é opinião minha, é opinião da Polícia Federal", disse.
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