Filho de Bolsonaro, Jair Renan paga dívida de quase meio milhão e tem conta bancária desbloqueada

Jair Renan (PL), vereador de Balneário Camboriú (SC) e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pagou uma dívida de quase meio milhão que tinha com uma instituição financeira e, com isso, teve uma conta bancária desbloqueada pela Justiça, conseguindo reaver R$ 16,6 mil que estavam retidos. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

A dívida alvo da ação judicial vinha sendo cobrada desde junho de 2023, quando a RB Eventos e Mídia Eireli, empresa ligada a Jair Renan, contratou um empréstimo de R$ 291,4 mil com o banco Santander e deixou de quitar o valor. Com juros e multas, o débito chegou a R$ 433,3 mil.

A defesa do vereador alega Jair Renan afirma que ele foi vítima de um estelionatário já conhecido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e pela Justiça.

O Santander acionou a Justiça. Jair Renan e o banco firmaram um acordo no fim de fevereiro deste ano, com a promessa de pagamento até o último dia do mês — o que foi cumprido. O filho do ex-presidente Bolsonaro quitou R$ 409.542,14 à vista ao Santander, conforme acordo firmado entre as partes.

Com o pagamento da dívida, Justiça do Distrito Federal decidiu desbloqueou uma conta bancária Jair Renan no Banco de Brasília (BRB) e os R$ 16,6 mil que estavam retidos nessa conta foram devolvidos.