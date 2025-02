Filho de Arthur Lira assume cargo em prefeitura e tem salário de R$ 8 mil

Aos 18 anos, o filho do deputado federal Arthur Lira (PP), Álvaro Lira, assumiu o cargo de gestor administrativo de Barra de São Miguel, cidade do interior de Alagoas. Ele terá salário inicial de R$ 8 mil. As informações são do portal g1.

O filho do ex-presidente da Câmara passou a integrar a assessoria do gabinete do atual prefeito Luiz Henrique Alves Pinto. Álvaro assume o cargo na prefeitura após a morte de seu avô Benedito de Lira, pai de Arthur e ex-prefeito da cidade.

Benedito fazia tratamento contra um câncer e morreu no dia 14 de janeiro, após uma parada cardíaca. Álvaro Lira acompanhou os últimos dias de trabalho do seu avô, participando da campanha de reeleição em 2024.

Juntos, eles apareceram em comícios e campanhas. Biu de Lira foi eleito prefeito da Barra de São Miguel com 68,12% dos votos válidos. Como não existe mais o parentesco pela morte de Benedito, não há ilegalidade na nomeação de Álvaro.