Famílias aguardam entrega das chaves do Minha Casa, Minha Vida, em Abaetetuba

Em Abaetetuba, no Baixo Tocantins, a dona de casa Adriana Costa é uma das beneficiárias que irá receber uma casa neste sábado (17). Para Costa, o imóvel é a realização de um sonho, tanto para ela quanto para o marido e as filhas, que também irão morar no imóvel.

“Estou muito feliz pois foram 12 anos de espera, morando de aluguel. Desde 2012 fiz o cadastro. Graças a Deus com a volta do presidente [Lula] as obras foram retomadas”, diz ela, que espera bater uma foto com o presidente.

Em fevereiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou a Medida Provisória (MP) que reestrutura o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. A MP foi publicada no "Diário Oficial da União (DOU), no dia seguinte (15).

A professora Ocineia Xavier també está orgulhosa com a entrega das novas casas e acredita que a finalização do residencial é sinônimo de dignidade para o povo. “Moradia é um direito garantido pela Constituição e é muito bom ver que tantas famílias, assim como a minha, começarão um novo capítulo da vida amanhã. Alguns sonhos demoram, mas se realizam. Isso é a ação de um governo que pensa no bem estar coletivo”, diz.