Fachin prorroga por mais 60 dias inquérito sobre financiamento do filme Dark Horse

A Polícia Federal pediu mais prazo para concluir a investigação e a Procuradoria-Geral da República foi favorável à prorrogação

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, prorrogou por mais 60 dias nesta sexta-feira, 27, o inquérito que investiga o financiamento do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Uma das linhas de apuração é o pedido de Flávio Bolsonaro (PL) para que o banqueiro Daniel Vorcaro financiasse a obra. O senador, candidato a presidente da República na última eleição, nega irregularidades e diz que trata-se de um patrocínio privado.

A Polícia Federal pediu mais prazo para concluir a investigação e a Procuradoria-Geral da República foi favorável à prorrogação.

"Portanto, estando o pedido devidamente fundamentado em linhas apuratórias remanescentes, defiro dilação. Remetam-se os autos à Polícia Federal, a quem determino que, no prazo de 60 (sessenta) dias, conclua as diligências postuladas, sem prejuízo de outras relevantes às hipóteses de investigação", escreveu Fachin.

Além de Flávio, a investigação tem entre os alvos o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), o deputado federal Mário Frias (PL) e o empresário Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro de Vorcaro.

Flávio Bolsonaro acertou com o banqueiro um repasse de US$ 24 milhões para a produção do filme. O valor equivale a aproximadamente R$ 134 milhões na cotação do período. Até maio de 2025, R$ 61 milhões haviam sido pagos efetivamente por meio de transferência para um fundo nos Estados Unidos.