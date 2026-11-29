Fachin critica indicação de nomes ao STF feita por ministros da Corte

Presidente do Supremo considera que prática contraria a separação dos Poderes; declaração ocorre em meio à articulação de Lula para escolher novo integrante do tribunal

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, criticou a participação de integrantes da Corte nas articulações para definir nomes que poderão ocupar vagas no tribunal. Em declaração à Folha de S.Paulo, confirmada pelo Estadão, o magistrado classificou como inadequada a prática de ministros indicarem candidatos ao presidente da República.

“Considero inadequado que o Presidente do Supremo Tribunal Federal indique nomes ao Presidente da República para integrar a Suprema Corte, por entender que tal prática contraria um princípio republicano basilar consagrado na Constituição: a separação dos Poderes”, afirmou Fachin.

A manifestação ocorre enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) articula a escolha de um novo nome para o STF. O cargo está vago desde a rejeição, pelo Senado, da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias.

Fachin defende papel do Senado na escolha

Na declaração, Fachin também destacou que cabe ao Senado Federal avaliar a indicação feita pelo presidente da República. O processo inclui uma sabatina para verificar se o candidato atende aos requisitos constitucionais para ocupar uma cadeira no Supremo.

“Na mesma linha, entendo que cabe ao Senado Federal apreciar a indicação presidencial, aferindo, mediante sabatina, o preenchimento dos requisitos constitucionais, notadamente o saber jurídico e a reputação ilibada, para deliberar sobre a aprovação do nome indicado”, declarou.

A escolha de um novo ministro também foi discutida em um jantar realizado no último dia 21, no Palácio da Alvorada. Participaram do encontro Lula, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e os ministros do STF Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. A reunião terminou sem definição sobre o indicado.

Lula sinaliza preferência por uma mulher no STF

Lula sinalizou a aliados que pretende indicar uma mulher para ocupar a vaga. Enquanto isso, Alcolumbre mantém articulações em favor do ex-senador Rodrigo Pacheco, que atualmente ocupa uma cadeira no Tribunal de Contas da União (TCU).

Anteriormente, Lula havia escolhido Jorge Messias para o cargo, mas o nome foi rejeitado pelo Senado em abril, em um episódio sem precedentes na história republicana brasileira.

A composição do Congresso também é considerada nas articulações. No próximo ano, o Legislativo terá uma configuração ainda mais à direita, com o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocupando 29 das 81 cadeiras do Senado.