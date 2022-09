Extrema direita vence na Itália e Giorgia Meloni deve liderar país

A extrema direita venceu as eleições italianas neste neste domingo (25). A Itália é a terceira maior economia da União Europeia, com uma vitória histórica do partido liderado por Giorgia Meloni nas eleições legislativas do país.

Favorita ao posto de primeira-ministra, Meloni tem 45 anos e é admiradora declarada do ditador Benito Mussolini desde a juventude, mas tem feito movimentos recentes para atenuar a imagem ligada ao neofacismo, afastando membros radicais do partido e dizendo que deixou para trás as ideologias de Mussolini.

Ela despontou para a política como uma liderança estudantil em Roma e ganhou notoriedade ao se firmar como oposição ao governo de Mario Draghi. Ela será a primeira mulher a liderar o governo na Itália.

Pela primeira vez desde 1945, o país será governado por uma liderança pós-fascista. O partido Irmãos da Itália, liderado por Meloni, consolidou-se como maior força política neste domingo nas eleições no país, com 26% dos votos. O feito é inédito desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

"Se fomos escolhidos para governar este país, nós o faremos por todos os italianos, com a vontade de unir o povo e de nos concentrarmos naquilo que nos une, e não naquilo que nos divide. Chegou a hora da responsabilidade", afirmou Meloni ao discursar após o resultado.

A aliança de direita dirigida pelo partido de Meloni teve, no total, mais de 43% dos votos, além da maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. A coalizão é formada pelos aliados de extrema direita do partido Liga, de Matteo Salvini, e Força Itália, do conservador Silvio Berlusconi, que tiveram, respectivamente, 9% e 8% dos votos.