Exército aguarda condenação na justiça para avaliar punição de militares

A operação “Tempus Veritatis” que investiga a tentativa de golpe de estado autorizou na semana passada quatro prisões, sendo três de militares. Apesar das prisões, o exército aguarda decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para avaliar possíveis punições disciplinares. Militares da alta patente também foram alvos de busca e apreensão, entre os nomes aparecem os ex-ministros e generais Augusto Heleno e Walter Braga Netto

Apesar das decisões e do cenário posto, o exército decidiu aguardar a decisão judicial do supremo decretando a culpa e o nível de envolvimento dos acusados nos crimes. As punições aos envolvidos poderão ocorrer apenas após o parecer. Não existe previsão para quando o STF realizará o julgamento criminal dos militares.

Entre os presos, o Coronel Corrêa Netto, se encontra em cárcere no Batalhão da Guarda Presidencial (BGP). No comando da Artilharia Divisionária, em Niterói (RJ), se encontra Rafael Martins, popularmente conhecido como Major de Oliveira. Além do coronel Marcelo Câmara, preso no Batalhão de Polícia do Exército (BPE), em Brasília.