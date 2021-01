Ex-presidente Lula segue em repouso após diagnóstico da covid-19

O ex-presidente Lula, após ter diagnosticado positivo para Covid-19, em dezembro, permanece em isolamento em Cuba, respeitando os protocolos do sistema de saúde cubano. Ele viajopu com a sua delegação ao país em dezembro.

“Eu e toda minha equipe somos agradecidos à dedicação dos profissionais de saúde e do sistema de saúde pública cubano que estiveram conosco no cuidado diário”, afirmou o ex-presidente, já curado após cumprir quarentena.

Em nota publicada no site do Partido dos Trabalhadores, Lula criticou a atuação do governo federal no combate à pandemia. “Sentimos na pele a importância de um sistema público de saúde que adota um protocolo unificado, inspirado na ciência e nas diretrizes da OMS. E quero estender as minhas saudações a todos os profissionais de saúde que se esforçam para fazer o mesmo aqui no Brasil, apesar da irresponsabilidade do presidente da República e do ministro da Saúde”, disse o ex-presidente