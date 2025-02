Ex-presidente Dilma Rousseff é internada em Xangai após mal-estar

A ex-presidente Dilma Rousseff, de 77 anos, foi internada em um hospital de Xangai, na China, na sexta-feira (21), após apresentar sintomas de pressão alta, tontura e vômito. Atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o banco dos Brics, Dilma assumiu o cargo em abril de 2023.

O Shangai East International Medical Center confirmou a internação, mas não divulgou detalhes sobre o estado de saúde da ex-presidente. O chefe de gabinete de Dilma, Marco Túlio Mendonça, também não confirmou a informação e orientou que os questionamentos fossem encaminhados à assessoria de imprensa do NDB.

VEJA MAIS

Dilma cancelou sua participação na reunião de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais dos países do Brics, que ocorre em Cape Town, na África do Sul. Ela também não compareceu a um encontro com membros do conselho do NDB.

O mandato do Brasil na presidência do banco dos Brics estava previsto para se encerrar em julho de 2025. No entanto, o governo brasileiro negociou uma extensão para que Dilma permaneça no cargo por mais cinco anos. A partir de julho, a ex-presidente passará a se reportar diretamente ao presidente da Rússia, Vladimir Putin.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)