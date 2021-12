Ex-prefeito Duciomar Costa responde bem ao tratamento e deve receber alta da UTI neste sábado

O ex-prefeito de Belém, Duciomar Costa, está reagindo bem ao tratamento recebido no Hospital Adventista de Belém, onde foi internado na última quinta-feira, com quadro de pneumonia. Em razão disso, a previsão é que ele tenha alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neste sábado (4), e possa continuar recebendo tratamento no quarto, mas ainda não há previsão de alta hospitalar.

As informações sobre o estado de saúde dele foram repassadas pela médica Aranda Costa, sobrinha de Duciomar e que tem acompanhado junto à unidade de saúde o quadro clínico do ex-prefeito.

“Fiquei muito feliz na visita, está estável, conversando, diminuindo o nível de oxigênio [que vem recebendo] e deve ter alta [da UTI] para o apartamento amanhã”, revelou.

Duciomar Costa está fazendo uso de dois antibiótico, porque os exames constataram que ele estava com pneumonia bacteriana.

Doença

O ex-prefeito sofre de uma doença neurológica degenerativa que provoca paralisia motora. Segundo Aranda Costa, a doença vem sendo investigada há cinco anos, mas ainda não houve um diagnóstico confirmando que é Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

A médica explica ainda que a doença provocou dificuldade motora e ele perdeu as forças dos membros. “Mas ele está estável, não depende de oxigênio normalmente, conversa, tem capacidade normal, está consciente, orientado”, explica. Por causa da doença, há alguns anos ele anda em cadeira de rodas.

Duciomar Costa governou Belém por dois mandatos, entre os anos de 2005 e 2013.