Ex-ministra Damares Alves cumpre agenda em Santarém

A ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, participou do encontro Pró Estado do Tapajós na tarde desta segunda-feira (4), em Santarém, no oeste do Pará. Na ocasião, a ex-ministra recebeu uma “Moção de Aplausos” do Poder Legislativo Santareno, em proposta do vereador Aguinaldo Promissória (PSL) e da bancada evangélica. A ex-ministra chegou em Santarém no inicio da tarde de hoje e foi direto para o evento, que aconteceu no Hotel Barrudada.

O vereador Elielton Lira destacou que o encontro dará seguimento ao sonho do estado do Tapajós. “É um assunto que nunca vai morrer, o tempo vai ficar responsável de que isso aconteça e se realize o sonho da população, que é ter mais emprego e renda e, consequentemente, mais qualidade de vida”, destacou.

Após o encontro no Barrudada, Damares vai reunir com lideranças cristãs na igreja da Paz Church a partir das 19h.