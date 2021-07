“Estamos há dois anos e meio sem corrupção”, diz presidente Jair Bolsonaro

Em meio à crise e o avanço das investigações sobre irregularidades na compra de vacinas, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que, apesar da propensão para malversação de recursos públicos e dos supostos esquemas envolvendo o Ministério da Saúde, seu governo não tem casos de corrupção. “Não compramos uma dose (da Covaxin), não pagamos um centavo. Estamos há dois anos e meio sem corrupção”, disse, em entrevista à rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul. As informações são do Correio Braziliense.

Para ele, uma vez que o governo não comprou doses da vacina Covaxin, contra a covid-19, nem fez o pagamento das reservas, não é possível afirmar que houve desvios de recursos públicos.

INVESTIGAÇÃO

A CPI da Covid no Senado, apura irregularidades no contrato de compra dos imunizantes, entre elas a disparidade de doses da vacina contratada e ausência de fiscalização, ainda que temporária.

Durante a entrevista, o chefe do Executivo Federal admitiu que existem pessoas “com interesse” no Ministério da Saúde, diante de orçamento diário de R$ 550 milhões da pasta. O orçamento atrairia pessoas com a intenção de “entrar lá e fazer besteira”.

Bolsonaro argumentou, mais uma vez, que não tem conhecimento de tudo o que ocorre no governo. “São vinte e dois ministros. Um orçamento enorme. Como é que tenho conhecimento de tudo o que acontece? Agora, quando acontece alguma coisa, toma providência. Pode haver corrupção? Pode. Sempre falei isso aí. Agora, acusar de corrupção... Não foi comprado nada, não foi gasto um centavo, não recebeu nada”, declarou.