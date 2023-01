'Esses manifestantes serão tratados no rigor da lei', diz interventor Ricardo Cappelli

O atual interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, anuncia nesta quarta-feira (11) medidas de segurança na Esplanada dos Ministérios. O objetivo é evitar novos ataques terroristas como os ocorridos no último domingo (8), quando manifestantes radicais invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

"Estamos retomando a Secretaria da Segurança Pública do DF. Nunca mais a capital federal verá episódios como o que ocorreu no último domingo. A lei será cumprida. O direito à livre manifestação será respeitado, mas não se confunde com o ataque à democracia. E esses manifestantes serão tratado no rigor da lei", garante o interventor. Segundo ele, há uma tentativa de criar ambiente de crise no país por aqueles que perderam nas urnas, em referência às eleições presidenciais do ano passado.

Sobre as prisões efetuadas após os atos terroristas de domingo, que somaram mais de 1.200, Cappelli adianta que as audiências de custódias vão ocorrer a partir desta quarta-feira e, "provavelmente, essas pessoas ficarão presas". Os que foram ouvidos e identificados, de acordo com o interventor, vão responder a processo judicial.

"Hoje eu estou aqui e vou acompanhar pessoalmente as operações. Tenho plena confiança nos homens das forças de segurança do DF, e acredito que houve falta de comando e liderança. Os homens são os mesmos que conduziram a operação exemplar da posse do presidente Lula, o que mudou do dia 1º para 8 foi a direção, que viajou para os Estados Unidos", disparou.