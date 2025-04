Ministro Jader Filho anuncia regras do 'Minha Casa Minha Vida 2025' para pessoas em situação de rua

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou nesta quarta-feira (23) novas diretrizes do programa Minha Casa Minha Vida 2025. As medidas incluem a destinação de 3% das unidades habitacionais para pessoas em situação de rua e a criação de uma nova faixa voltada para a classe média.

Durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jader reforçou o compromisso do governo com a inclusão habitacional. “Essas pessoas também querem realizar o sonho da casa própria”, declarou, ao destacar que os imóveis serão 100% financiados pelo Governo Federal e entregues gratuitamente.

Minha Casa Minha Vida 2025: 3% das moradias para pessoas em situação de rua

A nova regra do Minha Casa Minha Vida 2025 determina que 3% das unidades construídas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) sejam destinadas a pessoas em situação de rua ou com trajetória de rua. A medida vale para 38 municípios prioritários, incluindo todas as capitais e cidades com mais de mil pessoas cadastradas como “sem moradia” no CadÚnico.

A seleção será responsabilidade das prefeituras, no momento em que a obra atingir 50% de execução. Além da entrega da moradia, as famílias receberão acompanhamento social, com acesso a políticas públicas de saúde, educação e capacitação profissional.

Nova faixa do Minha Casa Minha Vida atenderá famílias com renda de até R$ 12 mil

Outra novidade do Minha Casa Minha Vida 2025 é a criação de uma nova faixa de financiamento para famílias de classe média, com renda mensal de até R$ 12 mil. A proposta foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início de abril e tem previsão de beneficiar 120 mil famílias até 2025.

A linha de crédito permitirá a aquisição de imóveis de até R$ 500 mil, com juros nominais de 10% ao ano e prazos de pagamento de até 420 meses. Os recursos virão do fundo do Pré-Sal, conforme explicou o ministro.

“Havia uma lacuna no mercado de crédito imobiliário para a classe média. Com essa medida, queremos garantir que todos tenham acesso à moradia digna”, afirmou Jader Filho.

Minha Casa Minha Vida 2025: impacto social e econômico

Com as novas medidas, o Governo Federal busca fortalecer o papel do programa Minha Casa Minha Vida 2025 como instrumento de inclusão social e estímulo à economia. A integração entre os ministérios das Cidades, do Desenvolvimento Social e dos Direitos Humanos garante o suporte necessário às famílias beneficiadas, indo além da simples entrega da chave.