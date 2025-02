Espero corresponder à confiança em uma construção conjunta com os partidos aliados, diz Gleisi

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffman (PR), afirmou em publicação no X (antigo Twitter) que buscará uma construção conjunta com os partidos aliados do governo de Luiz Inácio Lula da Silva durante a sua condução da Secretaria de Relações Institucionais - no lugar de Alexandre Padilha, deslocado para a pasta de Saúde. O anúncio foi feito pela Secretaria de Comunicação Social nesta sexta-feira, 28.

"Seguirei dialogando democraticamente com os partidos, governantes e lideranças políticas, como fiz nas posições que ocupei", disse Gleisi, que já foi ministra, senadora, deputada federal. "Sempre entendi que o exercício da política é o caminho para avançarmos no desenvolvimento do país e melhorar a vida do nosso povo."

A petista também agradeceu ao partido o qual preside até este ano. Lula quer eleger o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, para o cargo no meio do ano. "Agradeço ao Partido dos Trabalhadores, dirigentes e militantes, pelo apoio que recebi nestes anos em que tive a honra de presidir o partido", afirmou.