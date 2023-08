Escritório paraense e empresa britânica anunciam parceria para ajudar empresas da região

Esta semana o escritório Pinheiro & Mendes Advogados (P&MA) anunciou parceria com a empresa britânica Grant Thornton, especializada em auxiliar empresas de 147 países nas áreas de auditoria, consultoria e tributos. O escritório paraense recebeu uma comitiva de advogados da empresa estrangeira para firmar os últimos detalhes da cooperação entre ambas. O Pará foi escolhido como primeira sede da empresa na região Norte do Brasil.

A corporação britânica, que atua em 14 cidades brasileiras, é considerada uma instituição especializada em maximizar resultados para empresas e instituições de poder público de todos os portes, principalmente com operações de auditoria e de recuperação dos chamados ‘créditos tributários’, valores que algumas empresas têm direito a receber ou deduzir de seus tributos devidos, mas que, devido a certas inconsistências do sistema tributário nacional, acabam muitas vezes nem sabendo que possuem.

“Fazemos toda a parte operacional dos tributos. Atuamos na parte dos tributos diretos, indiretos, internacionais, regulatórios e a parte do compliance tributário, auxiliando empresas na recuperação de seus créditos. Isso faz com que a empresa não só consiga trazer dinheiro para dentro do caixa com a recuperação desses créditos, mas também consiga pagar tributos de uma forma mais isonômica, de maneira que ela possa ter maior atratividade e conserve o maior número de empregos”, diz Honazi Farias, sócio da Grant Thornton.

A vinda da empresa global ao Pará foi motivada pela expectativa do surgimento de diversas janelas de negócios na região amazônica nos próximos anos. A realização da Conferência das Partes (COP30) em Belém foi a cereja no bolo, a decisão de abrir um espaço de atuação na região amazônica já estava tomada. A convicção de que a região Norte será o cenário de diversos investimentos e aberturas de novas empresas, principalmente no setor de bioeconomia, fez a empresa se antecipar aos demais concorrentes. A reforma tributária em discussão no Congresso também anima os negócios.

“Estamos avaliando o que vai mudar com a reforma. Sabemos que a causa tributária é um fator que pesa muito para todas as empresas e que muitas vezes, em decorrência da grande massa de tributos, a empresa termina comprometendo e desestruturando uma parte que seria destinada ao crescimento do negócio, para pagar impostos. Queremos ajudar a fortalecer caixa e com isso fortalecer as empresas, crescer e gerar mais empregos. Oferecemos planejamento tributário, ajudamos a empresa a saber utilizar e fazer operações dentro de sua estrutura, que faça com que ela, legalmente, passe a pagar menos tributos e consiga alavancar seu caixa para reinvestir”, diz Bernardo Barbosa, sócio da Grant.

Empresas e tributos no Brasil

No cenário empresarial brasileiro, um estudo do Tax Group apontou perdas de créditos tributários entre quase 200 empresas com faturamento anual superior a R$ 20 milhões. Em média, é como se cada uma dessas empresas deixasse de aproveitar cerca de R$ 22 mil por dia útil em créditos tributários aos quais têm direito. A pesquisa, que analisou o período de janeiro a outubro de 2022, destaca como principais fatores causadores dessas perdas as constantes mudanças nas regras fiscais e as falhas na classificação fiscal de mercadorias.

No Brasil, a recuperação de créditos tributários é uma estratégia recorrente para empresas reduzirem sua carga tributária e otimizarem seus recursos financeiros. Créditos tributários são valores que as empresas têm direito a receber do governo devido a tributos pagos indevidamente ou a maior. Esses créditos podem surgir de diversas situações, como erros de cálculo, interpretações equivocadas da legislação tributária ou benefícios fiscais não aplicados corretamente.