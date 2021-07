Entrevista de Lula para O Liberal repercute na imprensa nacional

A entrevista do ex-presidente Lula ao grupo O Liberal, veiculada no último sábado (3) nos canais oficiais do meio de comunicação na internet, e ontem, na edição de domingo (4) do impresso, segue repercutindo na imprensa nacional e em meio ao ambiente político. Na Folha, o destaque foi para a fala em que Lula fala sobre a CPI da Covid-19 e as supostas irregularidades na compra de vacinas.

Já no site da Carta Capital, o destaque foi para a afirmação de que o atual presidente, Jair Bolsonaro, é mentiroso, por insinuar fraudes nas eleições nacionais de 2022, e que sempre prefere a mentira à verdade. A afirmação é uma resposta à acusação de Bolsonaro que, em conversa com apoiadores nesta semana, acusou alguns ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de articularem a volta do petista ao Palácio do Planalto.

Lula também afirmou, na entrevista, que a falta de diálogo e articulação com as regiões do Brasil e a posição do presidente quanto à pandemia, de diminuir as recomendações da ciência, e ainda sua postura quanto às questões ambientais e outras agendas, transformou o país num pária da sociedade, e afirmou que não sabia se o ex-governador Simão Jatene, ou o atual governador do Estado, Helder Barbalho, assistiriam a entrevista, mas perguntaria se houve algum outro presidente que tivesse tratado o Pará tão bem e tivesse feito parcerias de políticas públicas como ele fez.

A entrevista também repercutiu no site do Jornal do Brasil, do próprio Partido dos Trabalhadores, UOL, Último segundo (ig), Isto É e outros. Em entrevista por telefone ao jornal O Liberal, o senador Paulo Rocha (PT) comentou que o posicionamento da entrevista do ex-presidente, na verdade, reflete o sentimento de hoje da população brasileira, e que finalmente a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 está mostrando “quem é o presidente Bolsonaro”.

“E ele é isso, negacionista, fascista, tem a visão da disputa política do ódio, do preconceito, então é para isso que ele veio para a política, inclusive pra implementar o projeto neoliberal, que agora o neoliberalismo mundial vem usando governos autoritários para implementar as políticas deles, por isso corta todas as conquistas que o país já teve, e o Lula foi o porta-voz dessas conquistas, desses projetos de políticas públicas que chegaram para o cidadão, como o Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida, os investimentos na agricultura familiar, nas universidades”, enumerou o senador.

Paulo Rocha também falou sobre a volta de Lula para o cenário político, e que esse ascender faz repercutir essas conquistas, mas que as estratégias para o futuro, para 2022, estão sendo pensadas com muito cuidado. “É fundamental que a gente se mobilize para tirar o país dessa crise. A ideia de defender a vacina, os protocolos mundiais, para combater uma pandemia dessas faz parte das nossas posições políticas, e faz parte também do nosso calendário, assim como enfrentar a economia do nosso país, porque a fome volta a bater de novo na porta do povo mais pobre, provocado por esse governo, por essa posição”, analisou.

Por fim, o senador agradeceu ao jornal O Liberal pelo espaço conferido à Lula, a qual ele considera uma oportunidade de fala direta com o povo paraense. “Quando a gente cava uma entrevista dessa em um órgão tão importante como o jornal O Liberal é para ele ter condição de falar para todo mundo, então agradecemos muito o espaço, quer seja no jornal de domingo, ou nos vídeos que estão repercutindo nas redes sociais, é uma forma de fazer chegar essas nossas preocupações em todo o país”, concluiu.