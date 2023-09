Entenda o que pode mudar com a minirreforma eleitoral

O relatório sobre a minirreforma eleitoral, elaborado pelo deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA) deve ser votado pelo grupo de trabalho (GT) responsável pelo tema na próxima segunda-feira (11). Após isso, a proposta, caso aprovada pelo GT, seguirá para votação no plenário da Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira (13).

O GT da minirreforma eleitoral está centralizado em oito pontos: formação de federações partidárias; prestação de contas; propaganda eleitoral; regras do sistema eleitoral; registro de candidatura; financiamento de campanha; inelegibilidade e violência política contra a mulher. O relatório do GT deveria ter sido entregue na semana passada, no entanto, a votação do grupo foi adiada devido ao excesso de sugestões recebidas em audiências públicas.

Processo de prestação de contas pode ser alterado

Entre as mudanças previstas na minirreforma, estão a antecipação do período de registro de candidaturas, a simplificação do processo de prestação de contas e da propaganda eleitoral, uma definição mais apurada dos crimes de violência política contra a mulher, a liberação de doações a candidatos por meio de Pix, a possibilidade de que deputados possam mudar de partido dentro da mesma federação e o fim da exigência de recibo eleitoral manual, com a substituição total pelo modelo eletrônico.

Segundo Pereira Júnior, o grupo deve evitar temas polêmicos, focando em temas que não incitem polarizações, para assim facilitar a aprovação da minirreforma a tempo de colocá-la em prática nas próximas eleições municipais de 2024.

A deputada Dani Cunha (União Brasil-RJ), filha do ex-deputado condenado pela Lava Jato, Eduardo Cunha, que preside o GT, garantiu esta semana que o texto do grupo não irá propor alterações em resoluções que garantem presença mínima de candidaturas de mulheres e negros, respondendo a questionamentos de parlamentares que apontaram para essa possibilidade.

Para as novas regras entrarem em vigor a tempo das eleições municipais de 2024, é necessário a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até 6 de outubro, o que daria ao Senado cerca de três semanas para apreciar o texto.

Entenda quais as propostas da minirreforma eleitoral

Federações partidárias

As federações partidárias estrearam nas eleições de 2022. A minirreforma quer estabelecer uma união mínima de quatro anos entre os partidos – ou seja, duas eleições – e o estabelecimento das federações até seis meses antes da eleição.

Calendário eleitoral

A minirreforma pretende antecipar o período de registro de candidaturas para que a Justiça Eleitoral tenha 15 dias a mais para julgá-los.

Prestação de contas

O texto propõe o fim da exigência de recibo eleitoral manual, com a substituição total pelo modelo eletrônico. Além da simplificação de prestação de contas, especialmente para empregados terceirizados que são contratados para atuar em campanhas eleitorais.

Financiamento por Pix

Como meio de se atualizar às novas tecnologias, a minirreforma eleitoral prevê que apoiadores possam fazer doações de qualquer valor para as campanhas via Pix, mecanismo que não é liberado atualmente.

Candidaturas femininas

A minirreforma também quer caracterizar em lei as condutas que configuram fraude à cota de candidaturas femininas imposta aos partidos. Além de ajustar o Código Eleitoral para descrever melhor as condutas tipificadas como crime de violência política contra a mulher.