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Política

Em culto com Flávio e Tarcísio, apóstolo Valdemiro exibe vídeo de André Mendonça

Mensagem do ministro do STF foi gravada em março e exibida durante culto da Igreja Mundial do Poder de Deus, em São Paulo

O Liberal com informações da AE
fonte

Valdemiro exibe vídeo de Mendonça em culto com Flávio Bolsonaro (Reprodução/Instagram)

O apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, exibiu nesta segunda-feira (7) um vídeo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça durante um culto realizado em São Paulo. A cerimônia contou com a participação do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e do governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A gravação, com pouco mais de um minuto, foi feita em março, durante uma celebração pelos 28 anos da Igreja Mundial. No vídeo, Mendonça agradece o apoio recebido da instituição durante o período de sua sabatina para uma vaga no STF. A mensagem foi exibida aos fiéis e recebeu aplausos.

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Após a exibição, Valdemiro dirigiu uma mensagem ao ministro. “Vá em frente, não desista, não”, afirmou o líder religioso.

Flávio Bolsonaro participa de oração

Durante o culto, Flávio Bolsonaro optou por fazer uma oração em vez de realizar uma pregação. Segundo o senador, a escolha teve o objetivo de evitar interpretações equivocadas sobre sua participação no encontro.

Flávio citou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a oração e pediu que Deus afastasse o que chamou de “espírito mal” do Brasil. Também pediu que a Justiça divina alcançasse a Praça dos Três Poderes, em Brasília.

O senador participou do culto acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, que é evangélica.

Tarcísio faz pregação durante culto

Tarcísio de Freitas fez uma breve pregação e leu trechos do livro de Salmos. As passagens citadas fazem referência à proteção divina e ao auxílio de Deus.

Durante a fala, o governador afirmou que “Deus vai dar a cura” e disse ainda que “Deus vai levantar pessoas justas para fazer sua obra”. A única menção indireta às eleições ocorreu quando Tarcísio pediu orações pelo Brasil e pelas pessoas que estavam no púlpito, em sua maioria políticos.

A participação no culto fez com que Tarcísio não comparecesse ao desfile oficial de 7 de Setembro realizado no Anhembi. O vice-governador Felício Ramuth (MDB) acompanhou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), na cerimônia.

Valdemiro pede proteção para candidatos

Durante o encontro, Valdemiro Santiago também fez uma oração pelos candidatos. O apóstolo pediu proteção para Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas e afirmou que Deus estaria no controle das situações do país.

Durante a oração, um fiel gritou o nome de André Mendonça. Tarcísio reagiu positivamente com um aceno, enquanto Valdemiro também citou o ministro e afirmou que ele seria uma pessoa que “serve ao Senhor”.

A manifestação ocorreu em meio ao atual cenário de tensão entre Mendonça e o ministro Alexandre de Moraes, ambos integrantes do STF.

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/SP/IGREJA/VALDEMIRO/VÍDEO
Política
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