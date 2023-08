Diálogos Amazônicos: Em Belém, Padilha diz que Silvio Costa Filho e André Fufuca serão ministros

Em entrevista coletiva em Belém nesta sexta-feira(4), o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que os deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA) serão ministros do governo federal. Ele não especificou as pastas que terão o comando trocado, mas disse que as tratativas devem ocorrer até o fim deste mês e serão feitas diretamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



"Já tem uma decisão do presidente Lula de trazer esses dois parlamentares, Fufuca e Silvio Costa [Filho], que representam duas bancadas importantes do Congresso Nacional. Mas, mais do que elas, pode atrair outros parlamentares, trazer para o governo para ocupar postos de ministérios. Essas conversas olho no olho vão acontecer no mês de agosto, e a decisão do presidente Lula já é de trazer essas forças partidárias, essas bancadas de deputados federais para o governo contribuindo com a votação dos projetos", disse Padilha, que participa em Belém do evento Diálogos Amazônicos, que antecede a Cúpula da Amazônia.