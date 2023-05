Em Belém, mais de 700 policiais penais tomam posse nesta quarta-feira (3)

A segurança penitenciária estadual ganhou novos 700 policiais penais aprovados no concurso público C-208, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Eles tomaram posse em ato solene promovido pelo governo do Estado, nesta quarta-feira (3), em Belém.

Os novos servidores atuarão nas 12 regiões de integração do Estado e se juntam aos 686 aprovados no mesmo certame e que tomaram posse em março passado. A terceira e última etapa de nomeação e posse acontecerá em junho.

No ato solene desta quarta-feira, o governador Helder Barbalho assinou o Termo de Posse dos servidores, e destacou os investimentos voltados à Seap nos últimos anos. “Antes não tínhamos um único policial penal efetivado no sistema penal. Com a próxima nomeação de mais 500, que deve ocorrer em junho, serão 2,5 mil efetivos”.

"Antes, para ser policial penal, era só por indicação: a pessoa tinha de implorar para políticos por uma vaga. Hoje vocês estudaram e conquistaram suas vagas para seguir carreira, é a vitória pessoal de cada um de vocês”, declarou o chefe do Executivo estadual.

Além de Helder Barbalho, na cerimônia de posse estavam a vice-governadora, Hana Ghassan Tuma; o secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, Rafael Velasco Brandani; o titular da Seap, Marco Antônio Sirotheau Corrêa Rodrigues; o juiz Deomar Barroso, da Vara de Execuções Penais; o promotor de Justiça Militar, Armando Brasil, entre outras autoridades públicas.

O evento começou com o desfile das internas do Centro de Recuperação Feminina (CRF), do município de Ananindeua. Elas trabalham na Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora (Coostafe), e apresentaram os modelos da coleção “Salve a Mãe Natureza”. A reinserção social é um dos pilares das da Seap.

Policial penal, Sarah Cristina de Castro, de 28 anos, fez o discurso de agradecimento dos novos policiais penais. Sarah contou que vive um momento especial, pois já trabalha na Seap há três anos e meio, no setor administrativo. Com a realização do concurso, ela viu a oportunidade de retornar para a cidade de origem e ficar perto da família, na região do Tapajós.

“Eu moro em Belém, por causa do serviço. E através do concurso de policial penal, eu vi a oportunidade de voltar para a minha região. E a gente sabe que nessa carreira policial a gente precisa muito do apoio familiar”, disse a policial.

O secretário nacional de políticas penais, Rafael Velasco Brandani, destacou: “a população do Pará pode sentir o investimento na área de segurança. O curso de formação para servidores públicos efetivos é muito importante, porque dá segurança e estabilidade para quem trabalha no sistema prisional. Ele possibilita treinamentos e a continuidade de um trabalho que está sendo realizado não apenas na área de segurança, mas em reformas administrativas, em investimento, em trabalho e educação. A gente tem essa parceria, serão feitos mais investimentos pelo Ministério de Justiça do Estado do Pará”, reconheceu Velasco.