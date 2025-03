Em ato no Rio, Bolsonaro diz que autoridades querem 'uma condenação'

Durante o ato em favor da anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro de 2023, realizado neste domingo (16) na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que há um esforço para condená-lo.

"O que eles querem? É uma condenação. Se é 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim. Não vou sair do Brasil. A minha vida estaria muito mais tranquila se eu estivesse ao lado deles", declarou Bolsonaro.

O ex-presidente também mencionou sua inelegibilidade, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e criticou os argumentos que levaram à decisão.

"Como viram que a questão da inelegibilidade dá para ser alterada. Afinal de contas, me tornaram inelegíveis por quê? Pegaram dinheiro na minha cueca? Alguma caixa de dinheiro no meu apartamento? Algum desfalque em estatal? Porque me reuni com embaixadores e, a outra, porque subi no carro de som do Silas Malafaia", disse.

A manifestação reúne apoiadores e diversas autoridades políticas, incluindo governadores e parlamentares aliados a Bolsonaro. O evento ocorreu poucos dias antes do julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), marcado para os dias 25 e 26 de março, que analisará denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.