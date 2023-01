Em 2023, Senado já recebeu dois pedidos de impeachment contra Moraes

Militantes apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já protocolaram no Senado, apenas neste ano, dois pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O primeiro foi protocolado em 5 de janeiro por seis advogados, e o segundo quatro dias depois, assinado por Robert Petty, candidato a vereador de Xangri-lá (RS) em 2020, pelo PSD. As informações são do portal Metrópoles.

Os militantes alegam, nas argumentações dos pedidos, que Moraes teria desrespeitado a lei como relator do chamado Inquérito das Fake News. Outro motivo seria o bloqueio de contas bancárias e redes sociais de investigados. Eles ainda citam como motivo para o impeachment do ministro a prisão do Cacique Tserere. Na ocasião, bolsonaristas atacaram o prédio-sede da Polícia Federal em Brasília, pedindo a libertação do indígena.