Eleição para Sindicato dos Jornalistas: Comissão Eleitoral homologa duas chapas

Há um mês da eleição para a nova diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Pará (Sinjor), marcada para o dia 20 de novembro, a Comissão Eleitoral que conduz os trabalhos para o pleito divulgou, nesta quarta-feira (20), a homologação de duas chapas concorrentes: a chapa ‘Renova Sinjor Pará’, com os candidatos Evandro Corrêa (presidente) e Douglas Dinelly (vice-presidente); e a chapa ‘Sempre na Luta’, com os candidatos Vito Gemaque (presidente) e Simone Romero (vice-presidente).

De acordo com a Comissão Eleitoral, as duas chapas estão habilitadas, após a conferência da documentação conforme prevê o Estatuto do Sinjor. Além da nova diretoria, serão escolhidos também o Conselho Fiscal e a Comissão de Ética e Liberdade de Expressão do Sindicato dos Jornalistas, para o triênio 2023-2026.

Ainda, segundo a Comissão, todos os pareceres foram expedidos dentro dos prazos estabelecidos pelo Estatuto do sindicato e o documento está disponível para consulta pública no site https://sinjorpa.org.br/.

A Comissão Eleitoral destaca que o trabalho desenvolvido pelas jornalistas que integram a referida Comissão é totalmente voluntário e enfatiza a boa atuação profissional, pautada no combate às notícias falsas.

Sinjor tem Assembleia Geral Extraordinária nesta quinta-feira (21)

O Sinjor convoca os jornalistas sindicalizados para a assembleia geral extraordinária, a partir das 19h, desta quinta-feira (21), para exame da prestação de contas da atual diretoria da entidade, bem como do parecer do Conselho Fiscal, referente ao ano de 2022 e ao primeiro semestre de 2023. A assembleia geral será no formato híbrido (presencial e online).

Candidatos ao Sinjor Pará

Confira alguns dos cargos e respectivos jornalistas que concorrem à eleição do Sinjor no dia 20 deste ano. Pela chapa ‘Renova Sinjor’: presidente, Evandro Corrêa; vice-presidente, Douglas Dinelly; secretário de Mobilização e Formação Sindical, Pedro Paulo Blanco; delegada junto ao Conselho de Representantes da Fenaj, Nazaré Sarmento.

Pela chapa ‘Sempre na Luta’: presidente, Vito Gemaque; vice-presidente, Simone Romero; secretário de Mobilização e Formação Sindical, Anderson Araújo; delegado Junto ao Conselho da Fenaj, Max Costa.