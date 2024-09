Edson Oliveira, candidato à Prefeitura de Bragança, tem registro de candidatura indeferido

O candidato Edson Luiz de Oliveira (PP), que concorre à Prefeitura de Bragança pelo PP, teve o pedido de registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral. Lançado pela coligação “Bragança Merece Mais” dos partidos PP / PL / SOLIDARIEDADE / AVANTE, ele teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) por inelegibilidade infraconstitucional.

Segundo o DivulgaCand, site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que divulga a situação em tempo real de todas as candidaturas do país, Edson Oliveira ficou fora da disputa eleitoral por inelegibilidade infraconstitucional. Prevista pela Lei Complementar nº 64 de 1990 (LC 64/90), esse tipo de norma busca proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, político ou de autoridade.

O Grupo Liberal segue tentando contato com o candidato para novas informações.