"É muito provável que seja eu contra o Lula", diz Ciro Gomes sobre segundo turno das eleições 2022

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), acredita que a disputa presidencial será entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Há muito tempo acho que o Bolsonaro não estará no segundo turno. Não sei sequer se estará na eleição. Sairá da cabeça da nação brasileira essa espada que obriga a esquecer todas as contradições do Lula e do PT só para se livrar do mal maior, mais emergente, mais doído, que é a tragédia do genocida e corrupto Bolsonaro", afirmou em entrevista ao portal UOL, conduzida pelo apresentador Diego Sarza e pelos colunistas Tales Faria e Josias de Souza

"E acredito francamente que o segundo turno é muito provável que seja eu contra o Lula, o que permitirá o país discutir as coisas em outro plano", completou.

Para Ciro, que ficou em terceiro lugar nas últimas eleições presidenciais, são jornalistas e políticos que falam sobre centro, direita e esquerda. "O povo brasileiro tem uma inclinação progressista em matéria de economia, e uma tendência mais conservadora em matéria de costumes. Não dá para entender o povo brasileiro com esses critérios [sobre partidos] tão rasos", declarou.