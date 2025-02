Deputados estaduais tomam posse da nova mesa diretora da Alepa para o biênio 25-27

Os deputados estaduais eleitos para dirigir a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) para o biênio 2025-2027 tomaram posse da mesa diretora neste sábado (1º), com a recondução do deputado Francisco Melo, o "Chicão" (MDB), à presidência da Casa para o terceiro mandato consecutivo. O ato é previsto no regimento interno do Legislativo Estadual e foi realizado no plenário Newton Miranda na manhã deste sábado.

Para os demais cargos da mesa diretiva, foram empossados os deputados Luth Rebelo (PP), 1º vice-presidente; Gustavo Sefer (PSD), 2º vice-presidente; Cilene Couto (PSDB), 1ª secretária; Elias Santiago (PT), 2ª secretária; Adriano Coelho (PDT), 3º secretário; e Neil Duarte (PL), 4º secretário. A eleição para a nova composição da mesa diretora foi realizada em sessão preparatória no dia 17 de dezembro de 2024, com todos os 41 parlamentares presentes. O grupo eleito recebeu 39 votos sim, um voto contrário e um nulo.

A Mesa Diretora da Alepa conduz os trabalhos legislativos e administrativos da Casa. As funções incluem a direção dos trabalhos legislativos, exceto na prestação de contas. Também promulga emendas constitucionais, resoluções e decretos legislativos. Controla os dias de sessão e a presença dos deputados. Além disso, encaminha convocações aprovadas pela Alepa ou por suas Comissões aos Secretários de Estado e outros órgãos subordinados ao Governo.

Debates

A cerimônia também contou com a assinatura do termo de posse dos integrantes da mesa diretiva da casa. E ainda, na ocasião, o presidente da mesa diretiva, o deputado “Chicão”, frisou que uma das prioridades ao dar seguimento às pautas de interesse público é o diálogo. Já com relação às prioridades do legislativo, para este ano, ele destacou as ações voltadas à COP 30, que devem ganhar ainda mais força na Alepa, além de outros temas de interesse público, lembra o presidente.

“A expectativa para esse biênio é muito positiva. Graças a Deus nós temos um relacionamento na casa harmonioso, um relacionamento muito positivo, muito bom. E nós temos a convicção que isso continuará em 2025 e 2027. Temos, no ano 2025, um evento internacional em Belém que a Assembleia Legislativa deve ser um instrumento ativo nas discussões desse processo que é a COP. Então nós estamos muito felizes pelo momento, mas sabemos também da nossa responsabilidade com o futuro que nos aguarda”, diz.

Deputado Chicão (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Ele também destacou o compromisso dos dois últimos anos à frente da Assembleia Legislativa e avanços como as reformas reformas estruturais da Casa. Outro ponto destacado por Chicão é que a nova composição da mesa diretora representa um diversidade partidária - uma vez que abrange parlamentares de diversos partidos. Na composição da Mesa é assegurada a representação proporcional dos partidos. Além disso, a gestão do novo biênio deve atravessar, ainda, as eleições de 2026.

E, sobre esse cenário, o presidente da Casa detalha: “Eu espero que, por mais que os deputados possam ter seus interesses políticos, a gente tenha sempre a maturidade e o equilíbrio para respeitar esses interesses divergentes. Acredito que a casa não terá problema com isso, porque nós já tivemos esse mesmo quadro em 2022. Houve uma renovação política da casa, mas isso faz parte do processo natural da democracia”, observa o parlamentar, que também agradeceu a confiança dada pela reeleição aos demais colegas da Casa.