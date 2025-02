Deputados do Pará que apoiam Bolsonaro reagem à denúncia da PGR: ‘fajuta’

Políticos do Pará que fazem parte do Partido Liberal (PL), o mesmo do Jair Bolsonaro, manifestaram apoio ao ex-presidente em suas redes sociais, depois que a Procuradoria Geral da República (PGR) apresentou denúncia contra 34 pessoas, entre elas ex-ministros, militares e o próprio Bolsonaro, por suposto crime de golpe de Estado.

“Tamo junto até depois do fim!”, escreveu o deputado federal Éder Mauro, na legenda de uma foto ao lado do ex-presidente. “Em 2026, vamos à forra, conquistando a Presidência e fazendo maioria no Senado e na Câmara”, acrescentou.

O parlamentar também publicou em seus stories no Instagram críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação ao preço dos alimentos e um pesquisa que aponta que Bolsonaro venceria o petista nas eleições de 2026.

Outro político do Pará que se manifestou após o anúncio da denúncia da PGR foi o deputado federal delegado Caveira. “Essa denúncia fajuta apresentada pela Procuradoria-Geral da República indica um avanço do Estado de Exceção no Brasil. Órgãos estatais estão sendo usados para perseguir adversários políticos”, escreveu.

Ele afirma que a acusação de tentativa de golpe é “baseada em documentos teóricos e na participação de manifestantes desarmados em 8 de janeiro, quando Bolsonaro já não era presidente e estava em viagem aos EUA”. Caveira chamou a denúncia de “total aberração jurídica com muita imaginação". Para ele, "isso mostra que estão agindo fora dos limites da Constituição Federal e que não estamos mais vivendo em uma democracia. Reafirmo que a verdade sempre prevalecerá e que não existe noite eterna”.

Joaquim Passarinho avalia que a decisão da PGR tem motivações políticas. "Começou a “Corrida Eleitoral. Com a queda da popularidade de Lula, a mais baixa de todos os seus mandatos, veio ontem a “contraofensiva”: denunciaram Bolsonaro e mais de 30 pessoas por possível envolvimento em golpe. O jogo é bruto, e só você pode mudar isso. Nossa arma, mais do que nunca, tem que ser o VOTO. Vamos tirar essa “turma” do poder. 2026 está próximo!", disse o deputado federal em um post com uma foto ao lado de Bolsonaro.

O deputado estadual Rogério Barra também manifestou apoio ao ex-presidente. “Toda solidariedade ao presidente Bolsonaro. Que Deus o proteja de todo mal”, escreveu.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), composta pelo relator, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux, vai analisar a denúncia. Se ela for aceita pela maioria dos ministros, Bolsonaro e os outros acusados viram réus e passam a responder a uma ação penal no STF.