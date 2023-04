Deputado federal nega acusação de assédio por colega da Câmara dos Deputados

O deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA) negou ter assediado a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) durante a reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que recebeu o ministro da Justiça Flávio Dino na terça-feira. Zanatta acusou Jerry de ter dado um "cheiro" em seu pescoço e publicou a imagem nas redes sociais. No entanto, Jerry afirmou que a bolsonarista teria congelado uma imagem no intuito de ferir a honra dele.

Jerry disse que interveio em uma discussão entre Zanatta e Lidice da Mata (PSB-BA), para pedir respeito à parlamentar aliada. Nas imagens divulgadas pela bancada do PL, é possível identificar o momento em que ele diz "40 anos de mandato" no ouvido da parlamentar do PL. O deputado afirma que, na hora do ocorrido, Zanatta reagiu normalmente e que quase 24 horas depois foi às redes dizer que foi assediada.

Líder da bancada do PCdoB na Câmara, a deputada Jandira Feghali (RJ) reiterou a versão do deputado e declarou que Zanatta "vive de escândalos". A parlamentar também pediu investigação contra a deputada e absolveu o colega de partido, reiterando que o PCdoB não irá instaurar investigação sobre o tema ou praticar qualquer sanção pelo caso.

“Assediador tem que ser responsabilizado urgente”

Os colegas da catarinense também repudiam o ocorrido. No Twitter, o deputado federal André Fernandes (PL-CE) prestou solidariedade e defendeu que "as câmeras capturaram tudo" e que "o assediador tem que ser responsabilizado urgente". Já Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que "atitudes serão tomadas" e sinalizou apoio a Zanatta.

Zanatta afirmou que avalia junto à bancada do PL quais medidas legais serão tomadas. A deputada disse ainda que esperou as imagens para denunciar o caso. Segundo ela, nunca deu liberdade para o deputado e nem sabia qual era o nome dele.