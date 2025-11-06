Capa Jornal Amazônia
Deputado da CPI do INSS vai ter escolta após receber ameaça de colega de partido

Ofício foi encaminhado para que a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados possa fazer o serviço de segurança

Estadão Conteúdo

O presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), autorizou nesta quinta-feira, 6, o pedido de escolta do vice-presidente da comissão, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), após o maranhense ter recebido ameaças de Edson Araújo, deputado estadual correligionário no Maranhão, nesta semana. O ofício foi encaminhado para que a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados possa fazer o serviço de segurança ao parlamentar.

VEJA MAIS

image CPI do INSS prende, por falso testemunho, presidente de entidade que movimentou R$ 410 milhões
O pedido foi feito pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL). É a terceira prisão da CPI

image CPI do INSS votará acareação com Careca do INSS e prisão de cinco pessoas
O colegiado votará, no total, 186 requerimentos. A grande maioria trata de quebras de sigilo de empresas apontadas por investigações da Polícia Federal

Em sessão da CPI do INSS desta segunda-feira, 3, Duarte acusou Araújo de receber "quase R$ 5 milhões" por meio da Federação das Colônias de Pescadores do Maranhão e pediu a expulsão dele do partido. Foi neste mesmo dia que Duarte recebeu mensagens de Araújo no WhatsApp. "Palhaçada. Quer aparecer. Lugar de palhaço é no circo", disse Araújo.

Duarte respondeu pedindo respeito e Araújo começou a fazer ameaças, como mostram as mensagens. "Nunca recebi nada de aposentado. Nós ainda vamos nos encontrar", disse Araújo. "Você está me ameaçando?", perguntou Duarte. "Tô, por quê? Você é um m. irresponsável", respondeu Araújo.

"Deputado, suas agressões e ameaças só demonstram o quão errado você está", treplicou Duarte. Edson prosseguiu com ameaças: "Você vai ter que provar tudo que falou ou vai se arrepender", disse. "O que você vai fazer?" perguntou Duarte. "Você vai saber", concluiu Araújo.

Procurado, Araújo não respondeu ao contato da reportagem. Na quinta-feira, 5, Duarte encaminhou boletim de ocorrência e fez o pedido de escolta ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

"Considerando a natureza da ameaça, solicito as devidas providências para a adoção de medidas de proteção e escolta, conforme os protocolos de segurança da Câmara dos Deputados, até que sejam asseguradas as condições necessárias de segurança no âmbito pessoal e familiar", pediu Duarte a Motta. Duarte também pediu a Viana que paute as quebras de sigilo bancário e fiscal e a convocação de Araújo.

Palavras-chave

CPI/INSS/DEPUTADO/AMEAÇA/ESCOLTA
Política
.
