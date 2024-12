Deputada federal Renilce Nicodemos recebe Medalha de Honra pelos serviços prestados ao povo paraense

A deputada federal Renilce Nicodemos recebeu a Medalha de Honra pelos serviços prestados ao povo paraense pelo Comando da 8ª Região Militar do Exército. Na ocasião, ela esteve na sede do Comando, em Belém, para uma agenda institucional com o General Vendramin Nunes, Comandante Militar do Norte.

O encontro foi marcado por importantes diálogos sobre estratégias para fortalecer as ações de saúde e cidadania voltadas aos povos indígenas e ribeirinhos, com continuidade prevista para janeiro de 2025. A condecoração foi entregue na quarta-feira (22). A Medalha de Honra reconhece os serviços prestados à população paraense e reforça seu compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento das comunidades mais carentes.

No momento em que recebeu a homenagem, Renilce Nicodemos expressou sua gratidão ao General Vendramin Nunes pela parceria e destacou a relevância das iniciativas que ampliam o acesso à saúde e promovem qualidade de vida.

“É uma grande honra receber essa medalha, que simboliza o reconhecimento do trabalho que realizamos com tanto carinho e dedicação pelo Pará. Contem com meu mandato para continuar apoiando as ações do Exército e para trabalharmos juntos por um estado mais justo, acolhedor e com oportunidades para todos”, declarou a deputada.

A homenagem ressalta a importância da união entre diferentes instituições para levar cidadania e esperança às populações que mais precisam. E ainda, reafirma o papel fundamental da deputada como uma das principais vozes em defesa dos paraenses.