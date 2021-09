'Democracia é inegociável', diz Helder, após encontro entre governadores e Rodrigo Pacheco

O governador Helder Barbalho participou, junto com outros gestores estaduais, de uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta quinta-feira (02), em Brasília. Um dos assuntos debatidos durante o encontro foi o compromisso dos chefes dos Poderes Executivos estaduais e do Distrito Federal com os valores e as instituições democráticas. "Tratamos a respeito da importância da democracia, da harmonização entre os poderes, da garantia do diálogo entre todos aqueles que têm a responsabilidade da representação coletiva e acima de tudo a responsabilidade com a democracia no nosso país", declarou Helder, ao final da reunião. "Democracia é inegociável e todos nós devemos ter capacidade de valorizar o diálogo e de construir soluções pela democracia, para pacificar o Brasil e garantir com que através dessa pacificação a vida dos brasileiros possa ser cada vez mais valorizada e melhorar as condições de vida de cada cidadão", completou o governador.

Também participaram do encontros os governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do Espírito Santo, Renato Casagrande, de Minas Geral, Romeu Zema e do Piauí, Wellington Dias.

“Esta manifestação dos governadores, sem fulanizar, sem agredir, sem especificar [nomes] e sempre preservando este conceito tão importante para a Nação, que é a preservação do Estado Democrático de Direito - esta manifestação é muito bem recebida pelo Congresso Nacional”, declarou Rodrigo Pacheco ao classificar o regime democrático como um “ativo nacional”.

Outros temas

Segundo o governador Helder Barbalho, na reunião também foram tratados outros assuntos, como o processo de vacinação contra a covid-19, para que possa ser cada vez mais célere, e os custos de vida dos brasileiros. "Destacando custos dos combustíveis, do gás, da energia, itens que trazem hoje o desconforto e severos problemas para a população dos nossos estados", disse.