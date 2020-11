Delegado Pazolini é eleito prefeito em Vitória com 58,63% dos votos

Com 94,04% das urnas apurada, o candidato do Republicanos à prefeitura de Vitória (ES), Delegado Pazolini, garantiu a eleição, com 58,63% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato João Coser, do PT, com 41,37% dos votos.

O resultado da capital do Espírito Santo saiu menos de uma hora após o início da apuração, o que reforça a afirmação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, de que a apuração está transcorrendo normalmente neste segundo turno das eleições municipais.