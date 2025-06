Defesas contestam delação de Cid; Moraes nega pedido de anulação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou nesta terça-feira, 17, um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para anular o acordo de colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Moraes classificou o pedido como "impertinente" e afirmou que o relator da ação penal pode indeferir "os pedidos e diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias".

A defesa de Bolsonaro alegou que Cid quebrou o sigilo da delação, citando reportagens da revista Veja, que divulgaram supostos diálogos atribuídos ao militar por meio de um perfil no Instagram em nome de “Gabriela” (@gabrielar702). Os advogados argumentaram que ele mentiu ao negar o uso de redes sociais para se comunicar com aliados, durante o interrogatório realizado no dia 9, antes da divulgação dos diálogos.

Apesar da negativa, Moraes não descartou uma futura análise da validade da delação. Segundo o ministro, este não é o momento processual adequado para essa avaliação. A expectativa é que a Primeira Turma do STF se debruce sobre o acordo ao final do processo, após a produção de provas.

Moraes também já havia determinado que a Meta informasse quem estava por trás da conta suspeita no Instagram.

A situação de Cid se agravou com a entrega de áudios e mensagens ao STF pelo advogado Eduardo Kuntz, que afirma ser o interlocutor do delator nas conversas reveladas. A defesa de Cid afirmou que ainda não analisou o conteúdo e não confirmou sua autenticidade.

“Estratégia”

Em entrevista ao Estadão, Kuntz afirmou que divulgou o material por “estratégia”. As mensagens foram incluídas na ação penal contra o chamado núcleo três — o "núcleo de ações coercitivas" — do plano de golpe. Um dos réus no caso é o coronel Marcelo Câmara, cliente de Kuntz. Segundo o advogado, os diálogos mostram falta de voluntariedade e espontaneidade, requisitos para a legalidade da delação.

Nas mensagens, o suposto perfil de Cid critica Moraes, o delegado Fábio Shor — que conduz inquéritos ligados a Bolsonaro — e insinua que sua colaboração teria sido distorcida. “Eles já têm o final da história. Agora têm que construir o caminho”, diz uma das mensagens.

O perfil também afirma que Shor estaria "criando narrativas" e que Moraes já teria até a sentença pronta. “Os advogados podem fazer a melhor das petições... Ele nem vai ler.”

Ainda segundo os áudios, o delator relata medo de ser preso diariamente e desabafa: “O mais f... é sentir que eu estou ferrando todo mundo... Fruto de uma perseguição que eu não tive maldade que iria acontecer.”

Diligências negadas

Moraes analisou os pedidos de diligência apresentados pelas defesas na ação penal contra a cúpula do plano de golpe. O processo entrou agora na fase de produção de provas complementares.

A acusação e os advogados podem pedir novas perícias, acareações e investigações. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, optou por não solicitar novas diligências. As defesas de Walter Braga Netto e Anderson Torres pediram acareações. Já os advogados de Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, solicitaram que o STF oficie a Força Naval sobre a “Operação Formosa”, de 2021, quando blindados desfilaram na Esplanada dos Ministérios durante votação de uma PEC sobre voto impresso.

Na época, Moraes questionou Garnier sobre a coincidência entre o desfile e a votação. O militar alegou que foi apenas uma “coincidência”.

Minuta golpista

O ministro também determinou que o Google identifique quem publicou na internet uma cópia da minuta golpista que previa a anulação do resultado da eleição de 2022. Anderson Torres, em interrogatório, negou ser o autor do documento e alegou que versões semelhantes já circulavam antes de a PF apreender o arquivo em sua casa, em janeiro de 2023.

A defesa argumenta que uma perícia pode comprovar que o documento não guarda relação com outros esboços de medidas antidemocráticas.

"Fui eu que perdi tudo"

Em outros trechos das mensagens, atribuídas ao perfil de Cid, o militar demonstra frustração por se sentir abandonado por aliados. “O Braga Netto, quatro estrelas... reserva. General Heleno... reserva. Presidente, ganhou milhões aí em pix. Todo mundo no mesmo barco. E quem se f...? Quem perdeu tudo? Fui eu”, escreveu o perfil.

“Quantos deputados vieram me visitar? Quantas vezes publicaram algo para eu ser solto? Nikolas? Bia Kicis? Gayer? Zambelli?”, questiona, em outro trecho.

Cid também teria lamentado a perda da carreira e da estabilidade financeira. Nos áudios, nega a existência de um plano de golpe articulado por Bolsonaro. “O cara botou a palavra golpe, cara. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Foi furo, foi erro, foi, sei lá.”

(Com colaboração de Juliano Galisi. Informações do jornal O Estado de S. Paulo)