Defesa de Vorcaro pede que STF apure vazamento de 'conversas íntimas' e de diálogo com Moraes

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar o vazamento de informações do conteúdo do telefone celular dele, incluindo "conversas íntimas" e "supostos diálogos com autoridades e até com o ministro do STF Alexandre de Moraes".

Em nota, a defesa diz que obteve acesso ao espelhamento do conteúdo do celular, mas afirma que ele ainda está lacrado e não foi aberto.

"Apesar disso, diversas mensagens supostamente extraídas desses aparelhos passaram a ser divulgadas por veículos de imprensa nos últimos dias, mesmo sem que a própria defesa tenha tido acesso ao conteúdo do material. Conversas íntimas, pessoais e que expõem terceiros não envolvidos com os fatos, além de supostos diálogos com autoridades e até o ministro do STF, Alexandre de Moraes, talvez editadas e tiradas de contexto, têm sido divulgadas para os mais diversos órgãos de comunicação", diz a nota.

Diálogos de Vorcaro com sua namorada, Martha Graeff, salvos no celular dele e noticiados nos últimos dias, citam encontros com Moraes, relacionamento com parlamentares e estratégias para a venda do Banco Master ao Banco Regional de Brasília (BRB).

Prossegue a defesa do banqueiro: "Diante da gravidade da situação, a defesa requereu que seja instaurado inquérito para identificar a origem dos vazamentos e que a autoridade policial apresente a relação de todas as pessoas que tiveram acesso ao conteúdo dos aparelhos apreendidos".