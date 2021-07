Defensoria Pública do Pará realiza mais de 26 mil atendimentos no Oeste do Pará, em sete cidades

A Defensoria Pública do Estado do Pará encerrou nesta semana a “Expedição Oeste: Cidadania Por Todo o Pará”, que atendeu sete municípios da região Oeste do Pará. A ação do Balcão de Direitos encerrou no dia 5 de julho, “depois de 20 dias de intenso trabalho na garantia de direitos do povo paraense”, afirma o órgão. A Defensoria atingiu a marca de mais de 26 mil atendimentos realizados durante toda a expedição.

Santarém, Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Oriximiná e Faro foram as cidades beneficiadas pelo projeto, realizado em parceria o Governo do Estado, com o intuito de levar direitos faltosos ou inacessíveis para a população que vive distante de centros urbanos. Iranilde Barros, moradora da comunidade de Curumu, em Óbidos, se deslocou para o município em busca da emissão de documentos. “Eu vim em busca da minha carteira de trabalho. Essa ação é muito boa, pois tem muitas pessoas que não tem como tirar. Espero que possa vir não só esse ano, mas ano que vem também. As pessoas estão precisando”, afirmou.

Lorrany Stefany, de 21 anos, mulher transexual, conseguiu realizar a retificação de nome e gênero na sua certidão de nascimento, além de emitir a 2ª via do RG. “Essa foi a mudança do meu nome. Eu sou guerreira para vencer qualquer batalha. É uma renovação na minha vida. Quero agradecer à Defensoria Pública, que veio nessa ação numa batalha para ajudar a população”, declarou.

O município de Faro, com pouco mais de 7 mil habitantes, foi o mais distante itinerário alcançado pela “Expedição Oeste”, partindo de Belém. A defensora pública Luciana Anjos destacou que o sentimento é de gratidão, por ter tido a oportunidade de ajudar tantas pessoas. “Com a Expedição, ficou claro a importância da interiorização da Defensoria Pública. Comprovando que é necessária a realização do concurso público para defensor, bem como a lotação de novos defensores públicos no interior do Estado, para a garantia do acesso aos direitos dessa população”, concluiu.

“Desde o dia 17 de junho, a equipe formada por mais de 90 pessoas ( dos órgãos Defensoria Pública, Secretaria de Saúde do Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, Associação dos Notários e Registradores e Secretaria de Justiça e Direitos Humanos), dentre elas quatro defensores públicos - Adriano Souto, Jaqueline Kurita, Luciana Anjos e Rodrigo Massiolo - viajaram em uma balsa alugada pela Defensoria, com o apoio de emenda parlamentar coletiva dos deputados estaduais Júnior Hage, Marinor Brito, Angelo Ferrari e Daniel Santos”, comunicou a Defensoria.

Dentre os serviços ofertados, a população contou com atendimento jurídico à comunidade, reconhecimento de paternidade, emissão de RG, CPF e carteira de trabalho, além de foto 3x4 e 2° via de certidão de nascimento, casamento e óbito. Testes rápidos de covid-19 e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST´s), verificação de pressão arterial, saturação, temperatura e vacinas - tríplice viral, febre amarela, HPV e influenza também foram oferecidos.