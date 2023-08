Cúpula da Amazônia: Lula destaca ações em prol do meio ambiente e convergência entre países

A definição de um consórcio internacional de sociobioeconomia e a criação de um mecanismo de remuneração ambiental foram pontos destacados como importantes para a atuação dos países pan-americanos em prol do meio ambiente. A declaração foi dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início da tarde desta quarta-feira (09), ao final da programação da Cúpula da Amazônia, evento que aconteceu em Belém.

“A Declaração de Belém que adotamos ontem reúne iniciativas muito concretas para o enfrentamento dos desafios compartilhados por nossos oito países. Trabalharemos juntos no combate ao desmatamento e aos ilícitos, na criação de mecanismos financeiros e apoio às ações nacionais e regionais de desenvolvimento sustentável, na criação de um painel técnico, científico e de novas instalações de coordenação e participação”, disse.

Além disso, o presidente também destacou que foi identificado “enormes convergências” entre os países de floresta tropical que fizeram parte do evento. “E estamos convencidos que é urgente e necessária a nossa atuação conjunta em fóruns internacionais”. Lula esteve reunido com outros sete chefes de Estado e representantes da América Latina no âmbito da Cúpula ao longo do dia 08 e pela manhã do dia 09.